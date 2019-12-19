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    Путін розказав, як Порошенко брав його за горло

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    Путіна насторожила заява президента України Володимира Зеленського - Путін розказав, як Порошенко брав його за горло
    Путіна насторожила заява президента України Володимира Зеленського

    Глава країни-агресора відкрив «велику таємницю»

    Експрезидент України Петро Порошенко під час укладання перших Мінських угод начебто наполягав на тому, щоб під документом поставили підписи ватажки терористів «Л/ДНР», хоч ті відмовлялися це робити. Про це під час пресконференції за підсумками року сказав президент РФ Путін.

    «Мене за горло взяли. Вони не хотіли цього робити. Ось вам розкрию таку таємницю. Таким чином,  Україна сама визнала існування цих республік», - почав переконувати Путін.

    Лідер країни-агресора також зазначив, що його насторожила заява президента України Володимира Зеленського про те, що Мінські угоди можна переглянути. «Якщо почнеться перегляд, то ситуація зайде в глухий кут. Закон про особливий статус повинен бути імплементований в українську Конституцію. Судячи з усього, ані колишнє українське керівництво, ані чинне цього не хочуть», - додав Путін.

    Нагадаємо, сьогодні у Москві проходить щорічна «велика прес-конференція» президента Росії Володимира Путіна.

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