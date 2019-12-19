Путін дає велику пресконференцію у Москві (онлайн-трансляція) трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін під час пресконференції у Москві Фото з сайту Кремля

На пресконференцію Путіна цього року вперше приїхали представники ЗМІ окупованого Донбасу

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 19 грудня, дає щорічну пресконференцію в Москві.

За інформацією пресслужби Кремля, для участі в події акредитовані 1895 російських і іноземних журналістів.

Зокрема, власкор українського агентства УНІАН Роман Цимбалюк вже знаходиться на місці.

Зайого спостереженням, журналістів в залі зібралося навіть більше, ніж на аналогічній пресконференції Путіна в 2018 році, причому присутні навіть представники окупованого Донбасу.

Також зазначимо, що жодна з останніх пресконференцій Путіна не обходилася без питань щодо України.

У 2018 році підсумкова прес-конференція Путіна відбулася 20 грудня.