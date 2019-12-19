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    Путін дає велику пресконференцію у Москві (онлайн-трансляція)

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    Володимир Путін під час пресконференції у Москві&nbsp; - Путін дає велику пресконференцію у Москві (онлайн-трансляція)
    Володимир Путін під час пресконференції у Москві 
    Фото з сайту Кремля

    На пресконференцію Путіна цього року вперше приїхали представники ЗМІ окупованого Донбасу

    Президент Росії Володимир Путін у четвер, 19 грудня, дає щорічну пресконференцію в Москві.

    За інформацією пресслужби Кремля, для участі в події акредитовані 1895 російських і іноземних журналістів.

    Зокрема, власкор українського агентства УНІАН Роман Цимбалюк вже знаходиться на місці.

    Зайого спостереженням, журналістів в залі зібралося навіть більше, ніж на аналогічній пресконференції Путіна в 2018 році, причому присутні навіть представники окупованого Донбасу.

    cimb

    Також зазначимо, що жодна з останніх пресконференцій Путіна не обходилася без питань щодо України.

    У 2018 році підсумкова прес-конференція Путіна відбулася 20 грудня.

    Росія ЗМІ Путін
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