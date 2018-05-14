Путінський олігарх Усманов різко збіднів

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Алішер Усманов за рік втратив три рядки в рейтингу найбагатших людей Великобританії

За рік статки Усманова скоротилося на 1,235 млрд фунтів стерлінгів

Російський олігарх Алішер Усманов, наближений до російського керівництва, за рік втратив три рядки в рейтингу найбагатших людей Великобританії, де він проживає.

У цьому році він зайняв в списку багатіїв 8-е місце, повідомляє The Sunday Times.

Так, за рік статки Усманова скоротилося на 1,235 млрд фунтів стерлінгів (близько $ 1,67 млрд) і склало близько 10,556 млрд фунтів ($ 14,29 млрд).

При цьому рік тому олігарх був на п’ятому місці серед найбагатших британців.

Аналітики видання «відправили» бізнесмена Романа Абрамовича на 13-е місце в рейтингу зі статком 9,33 млрд фунтів ($ 12,5 млрд).

Очолив рейтинг британських багатіїв глава нафтохімічної компанії Ineos Джим Реткліфф, активи якого оцінюються в 21 млрд фунтів. На другому місці бізнесмени індійського походження Шрі і гопи Хіндуя (£ 20,6 млрд). Трійку замикає американський підприємець Леонард Блаватник (£ 15,2 млрд).

Російська газета РБК повідомила 31 січня, що бізнесмени, які входять у «путінський список», втратили в цілому $1,06 млрд за 24 години після його публікації.

Найбільші втрати, за повідомленнями, зазнав Вагіт Алекперов, власник «Лукойлу», який втратив $226 млн, передає The Guardian. Статки Алекперова, за оцінками Forbes, становлять понад $14 млрд. Роман Абрамович втратив $60 млн від своїх сукупних статків у $9 млрд.