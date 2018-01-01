«Кремлівська доповідь». Проти кого з олігархів Путіна США збираються ввести санкції (список)

Мінфін Сполучених Штатів опублікував доповідь щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів

Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану «кремлівську доповідь», в якій містяться імена наближених до Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. Усього в список потрапили 210 імен — 114 чиновників і 96 бізнесменів. Серед фігурантів списку — глава адміністрації президента Антон Вайно,



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Володимир Путін

Мінфін Сполучених Штатів опублікував доповідь щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів

Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану «кремлівську доповідь» , в якій містяться імена наближених до Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. Усього в список потрапили 210 імен — 114 чиновників і 96 бізнесменів.

Серед фігурантів списку — глава адміністрації президента Антон Вайно, прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, глава «Роснафти» Ігор Сєчін, глава «Газпрому» Олексій Міллер, глава ФСБ Олександр Бортніков, підприємці Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Євген Касперський, Сулейман Керімов.

Повний список:

Раніше повідомлялося, що російські олігархи найняли американських лобістів,щоб не потрапити до «Кремлівського досьє».

Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами на включення в «Кремлівське досьє», вже провели «стрес-тести», вивчаючи можливі наслідки. Інші позбавляються від активів в юрисдикції США.

Нагадаємо, експерти очікують ослаблення рубля напередодні публікації доповіді мінфіну США про нові антиросійських санкції. За даними аналітиків Danske Bank, додаткового тиску на рубль може надати підвищення ставки ФРС, що потягне за собою зміцнення долара.