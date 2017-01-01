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    П’яний українець на фурі протаранив авто німецької поліції: є загибла та постраждалі

    У крові 48-річного водія фури виявлено понад два проміле алкоголю
    40-тонна фура з українськими номерами під керуванням громадянина України в ніч на четвер протаранила поліцейський автомобіль неподалік німецько-голландського кордону, на автобані 61 близько Фірзена. Як повідомляє «Укрінформ», в результаті ДТП загинула 23-річна жінка-поліцейський, за життя її 48-річної колеги борються лікарі,
    • Сьогодні, 00:26
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    Наразі українець перебуває в СІЗО міста Менхенгладбах
    Наразі українець перебуває в СІЗО міста Менхенгладбах

    У крові 48-річного водія фури виявлено понад два проміле алкоголю

    40-тонна фура з українськими номерами під керуванням громадянина України в ніч на четвер протаранила поліцейський автомобіль неподалік німецько-голландського кордону, на автобані 61 близько Фірзена.

    Як повідомляє «Укрінформ», в результаті ДТП загинула 23-річна жінка-поліцейський, за життя її 48-річної колеги борються лікарі, ще один поліцейський (йому 22 роки) отримав тяжкі поранення.

    Зазначається, що у крові 48-річного водія фури виявлено алкоголь - понад два проміле.

    Наразі українець перебуває в СІЗО міста Менхенгладбах, земля Північний Рейн-Вестфалія, повідомив виданню генеральний консул України в Дюссельдорфі Владислав Єгоров.

    «Він перебуває в Менхенгладбаху. Ведеться слідство», - сказав генконсул.

    За його словами, працівники дипустанови дізналися про надзвичайну подію зі ЗМІ, після чого самі негайно зв'язалися з органами правопорядку.

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    Наразі українська сторона очікує офіційного листа від влади. Ще не відоме навіть ім'я водія, а також кінцевий пункт його маршруту.

    Нагадаємо, 28 грудня біля Львова потяг протаранив карету швидкої допомоги

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