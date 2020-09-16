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    П'ять тисяч на одну корову. В уряді пояснили, хто з фермерів може претендувати на дотацію

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    Виплата становитиме 5 тис. грн за корову, але не більш як 250 тис. грн на одного отримувача - П'ять тисяч на одну корову. В уряді пояснили, хто з фермерів може претендувати на дотацію
    Виплата становитиме 5 тис. грн за корову, але не більш як 250 тис. грн на одного отримувача

    До 1 жовтня фермери можуть оформити дотацію на кожну корову у розмірі 5 тис. грн

    Фермерські господарства, котрі мають річний оборот до 20 млн грн, зможуть отримати державну дотацію до 1 жовтня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра економіки та сільського господарства Тарас Висоцький.

    Він повідомив, що умовою надання дотації є утримання в господарстві від 5 корів. Виплата становитиме 5000 грн за корову, але не більш як 250 тис. грн на одного отримувача.

    Документи для нарахування дотації потрібно надати до 1 жовтня в департаменти агропромислового розвитку обласних держадміністрацій або безпосередньо в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

    Нагадаємо, що у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.

    документи дотації фермерське господарство
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