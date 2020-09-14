У держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На 2020 рік із бюджету виділено 4 млрд грн за програмами держпідтримки АПК

Проєкт держбюджету передбачає 4,2 млрд грн за програмою підтримки аграріїв

Проєкт закону «Про державний бюджет України на 2021 рік» передбачає 4,2 млрд грн за програмою підтримки аграріїв проти 4 млрд грн, що були закладені цього року.

Згідно з даними Міністерства фінансів, понад 9 тис. підприємств отримають дотації за напрямами:

здешевлення придбання сільськогосподарської техніки та обладнання;

здешевлення кредитів;

розвиток фермерських господарств;

розвиток тваринництва;

розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства;

підтримка і розвиток приватних та державних меліоративних систем.

Окрім того, триватиме підтримка за рахунок програми 5-7-9% (близько 60% кредитів у рамках програми).

Як повідомлялося, на 2020 рік із бюджету виділено 4 млрд грн за програмами держпідтримки АПК, із них станом на початок вересня виплачено 1,11 млрд грн.

Нагадаємо, 14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

18 вересня у Верховній Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.