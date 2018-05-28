Рабінович: Останні кілька років Україна знищується за чітким планом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Сьогодні при владі перебувають групи не дурних в принципі людей», - зауважив політик

Кожна влада з моменту здобуття Україною незалежності проводить реформи, які знищують країну.

Про це заявив в ефірі авторської програми «Хто кому Рабинович» на телеканалі «112 Україна» народний депутат, лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

Він вважає, що це не випадковість, а спланована акція.

«Країна нічого не виробляє, країна не має плану розвитку, в країні знищена вся економіка. Після розвалу Радянського Союзу за всіма оцінками світових економістів найсильніша стартова позиція була в України. Скажіть мені, будь ласка, як так сталося, що в результаті 26-річного «розвитку» ми стали найостаннішими? Нас обійшла Молдова, над якою ми сміялися. Нас обійшла Білорусь, про яку ми говорили, мовляв, тільки картопля їх цікавить. Нас обійшли всі країни на пострадянському просторі! Чому це сталося? У нас що - найгірша земля, люди?» - підкреслив політик.

На його думку, влада добре розуміє, який справжній стан речей в Україні, але при цьому продовжує «робити хорошу міну при поганій грі».

«Сьогодні при владі перебувають групи не дурних в принципі людей. Скажіть, вони хіба не розуміють, що роблять, коли прирікають пенсіонерів на смерть? Адже вони розуміють, що вижити не можна! Скільки б вони не говорили про процвітання, вони ж володіють реальними цифрами. Вони прекрасно розуміють, що люди отримують зарплати, несумісні з життям. Вони прекрасно бачать результати управління міністерством охорони здоров'я нинішнього керівництва, що вбиває українців», - заявив народний депутат.

Все це свідчить про змову щодо знищення України та її громадян, вважає Рабінович.

«Я раніше не вірив в змови, але зараз у мене багато питань. Адже коли нам розповідають, що найважливіше рішення останніх днів - це закон, що дозволяє розбирати українців на органи, коли Європейський суд говорить, що неможливість продати всю українську землю - це обмеження прав людини... Вам не здається, що тут щось не так? Я ніколи не страждав манією змов, але у мене враження, що існує узгоджений з нашою владою план «визволення» України, після чого тут залишиться 10 млн осіб, землю продати і вирощувати тут для Європи всі агрокультури. Причому, згідно з цим планом, ми повинні бути неосвіченими - на це націлена так звана реформа освіти», - зазначив лідер партії «За життя».

На його думку, всі проведені в Україні реформи не можна списати лише на дурість менеджерів.

«Все це не можна зробити просто по дурості. Ні - це чітко продуманий злочин. Я не можу повірити, що пенсійна реформа, судова реформа, реформа охорони здоров'я, освіти - це випадковості. Мені легше повірити в те, що таким чином намагаються цілеспрямовано знищити Україну», - підсумував Рабінович.

Нагадаємо, раніше Рабінович заявив, що тарифи на комунальні послуги в Україні піднімають в інтересах лідерів Опоблоку Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка, які володіють українськими облгазами.

Джерело: Гордон