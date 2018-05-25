Рабінович: Тарифи на компослуги піднімуть в інтересах власників облгазів - Льовочкіна і Бойка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Рабінович

За словами депутата, в підвищенні тарифів на комунальні послуги зацікавлені не Міжнародний валютний фонд та інші західні партнери, а українські олігархи

Тарифи на комунальні послуги в країні піднімають в інтересах лідерів Опоблока Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка, які володіють українськими облгазами. Про це заявив народний депутат, лідер партії «За життя» Вадим Рабінович в прямому ефірі передачі «Вечірній прайм» на телеканалі «112 Україна».

«Дорогі українці, вас в черговий раз обманюють і водять за ніс. Вам розповідають найняті вами менеджери, що може вони тарифи піднімуть, а може й ні. Прем'єр-міністр, підвищуючи вам тарифи, сказав, що це вони роблять для енергетичної незалежності, що так треба. Сьогодні ми з вами видобуваємо достатню кількість газу, щоб їм забезпечити населення. Це означає зниження тарифів в той же момент в 4,5 рази. Чому вони цього не роблять?»- обурився парламентарій.

За його словами, в підвищенні тарифів на комунальні послуги зацікавлені не Міжнародний валютний фонд та інші західні партнери, а українські олігархи.

«Днями прем'єр сказав: підвищувати тарифи нас змушують європейці. Що вас змушують? Продавати в рази дорожче газ населенню? Покажіть мені цих іноземців та давайте разом з ними поговоримо. Вас обманюють, наживаючи мільярди на газі, що добувається в Україні. Відкрийте зараз інтернет і подивіться, хто володіє облгазами країни. Там будуть Льовочкін і Бойко. Ось вони всі нажертися не можуть, ось вони і хочуть підвищення тарифів, а не МВФ», - підкреслив Рабінович.

Політик вважає, що висунення на президентські вибори єдиного кандидата від південного сходу країни - вкрай малоймовірно, адже партія «За життя» не об'єднуватиметься з олігархами Льовочкіним і Бойком.

«Льовочкін нещодавно зробив заяву, що єдиним кандидатом від південного сходу України буде Юрій Бойко. Хочу сказати, що час їх, цих всіх закулісних ігор, закінчується, як і в принципі час Льовочкіна і Бойка. Я не розумію, з ким мені об'єднуватися? Вони, Опозиційний блок, три роки голосували разом з Порошенком за судову реформу, за Яценюка, за Гройсмана. Я ж нічого такого не робив. Як з ними об'єднуватися? Як об'єднати мої чесні три роки в парламенті і їх нечесні?» - обурився лідер партії «За життя».