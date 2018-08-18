Рабінович закликає українців вийти на демонстрації проти МВФ



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Українська економіка здатна працювати і розвиватися без залучення кредитів МВФ, каже Рабінович

Україні не потрібні транші Міжнародного валютного фонду, які вганяють країну в «нескінченну бідність». Так вважає народний депутат, лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Представники моніторингової місії МВФ, які зараз їдуть в Україну - це не ревізори, які видали нам кредит і тепер хочуть перевірити, чи не вкрали чи його. Це кати української економіки і кати українського народу. Що вони дали Україні? Вони дали десятки мільярдів Туреччині, а нам дали копійки! Але борг цей реструктуризували таким чином, що ми тепер будемо їх вічними боржниками», - заявив він в ефірі програми «Великий вечір» на телеканалі NewsOne.

На його думку, українська економіка здатна працювати і розвиватися без залучення кредитів МВФ. Для цього необхідно вирішити питання з корупцією в державних органах і найбільших промислових галузях, а також встановити чіткі і зрозумілі правила для іноземних інвесторів.

«Ми не можемо жити на одних траншах. Нам не потрібні транші, які вганяють нас у нескінченну бідність. Нам не потрібні транші МВФ, під які потрібно вирубати ліс, підняти тарифи або ще щось. Нам набагато простіше залучити сюди приватних інвесторів. Для цього потрібно лише забезпечити прозорі чесні умови для їх роботи в країні», - зазначив Рабінович.

Він також закликав усіх небайдужих українців організувати демонстрацію і висловитися проти умов, які висунув Фонд Україні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів планує обговорити з місією МВФ продовження співпраці після закінчення програми розширеного фінансування в березні 2019 року.