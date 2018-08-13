У Мінфіні розповіли, про що говоритимуть з місією МВФ



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В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова

Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року

Міністерство фінансів планує обговорити з місією МВФ продовження співпраці після закінчення програми розширеного фінансування в березні 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінфіну.

«Приїзд нової повної місії Фонду після довгої перерви є свідченням гарного діалогу з багатьох питань, включаючи забезпечення сталої бюджетної політики, утримання дефіциту в рамках затвердженого бюджету, боротьби з корупцією та іншим», - зазначила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

«Ми зацікавлені обговорити з Фондом як всі поточні питання, так і продовження співпраці після закінчення програми в березні 2019 року для забезпечення стабільності та передбачуваності розвитку України для громадян, національного бізнесу та зовнішніх інвесторів», - додала вона.

«Позитивні результати, над досягненням яких Міністерство фінансів працюватиме разом з МВФ, дозволить не тільки поповнити резерви НБУ, а й відкриє шлях до залучення фінансування державного бюджету на пільгових умовах з використанням гарантії Світового Банку (800 млн дол) та макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 1 млрд євро», - заявила Маркарова.

Нагадаємо, 13 серпня стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року.