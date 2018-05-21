Рада цього тижня планує взятися за створення Антикорупційного суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада України

Депутати працюватимуть у пленарному режимі другий тиждень поспіль

Верховна Рада має намір розглянути у другому читанні законопроект про створення Антикорупційного суду, а також призначити суддів Конституційного суду. Про це свідчить план роботи парламенту на 22-25 травня, опублікований на сайті Ради.

У вівторок, 22 травня, депутати мають намір розпочати роботу із розгляду питань аграрної політики.

Далі за планом - проект закону про Вищий антикорупційний суд у другому читанні. Зазначимо, у п’ятницю 18 травня спікер парламенту Андрій Парубій говорив, що засідання комітету з питань правової політики з цього питання має розпочатися у понеділок о 13:00 і тривати доти, доки не будуть узгоджені всі гострі питання щодо положень законопроекту.

Раніше повідомлялося, що зараз найбільш дискусійне питання - це повноваження Громадської ради міжнародних експертів.

Парубій також припускав, що Рада буде розглядати поправки до законопроекту про Антикорупційний суд ввечері у вівторок, під час пленарного засідання у середу - і вийде на голосування у четвер 24 травня.

Тим часом порядок денний на тиждень містить купу інших законодавчих актів. Відповідно до нього депутати мають включити до порядку денного сесії низку законопроектів (зокрема проект змін до закону "Про публічні закупівлі"), розглянути питання нацбезпеки та оборони і низку проектів законів у першому читанні.

Окрім того, заплановано перейменувати кілька сіл та розглянути основний та альтернативні законопроекти про Національне бюро фінансової безпеки України.

На порядку денному є ще кілька питань щодо поводження із відходами.

Пленарна середа має бути присвячена ратифікаціям. Якщо депутати не розглядатимуть цього дня поправки до законопроекту про Антикорупційний суд, вони матимуть змогу визначитися щодо приєднання України до метричної конвенції; а також ратифікувати угоду з Польщею про співробітництво у сфері оборони і Румунією - у сфері військових перевезень (чого не вдалося зробити минулого тижня).

У плані на 23 травня кілька проектів постанов про проведення парламентських слухань та два законопроекти у першому читанні.

Ввечері пленарної середи депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

У четвер, 24 травня, у першому читанні мають намір розглянути законопроекти про відпустку усиновлювачам, а також про посилення захисту компаній від дій або бездіяльності дозвільних органів. Проекти законів про Митний тариф України, щодо спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги також на розгляді народних обранців.

Парламент планує призначити на посади суддів Конституційного суду України.

Народні обранці мають намір розглянути проекти постанов про встановлення меж Бахмутського, Добропільського, Олександрівського, Слов'янського району Донецької області та Сватівського та Троїцького районів Луганської області.

У порядку денному є законопроект про впорядкування виплат жертвам політичних репресій у другому читанні; вже вкотре - про Установу бізнес-омбудсмена, про діяльність технологічних парків, використання земель оборони та доступу до результатів доклінічного вивчення ліків.

Депутати матимуть змогу визначитися, чи дозволяти змінювати по батькові.

Наприкінці плану роботи на четвер - законопроекти про ідентифікацію поліцейських та нацгвардійців.

У п'ятницю відбудеться Година запитань до уряду.