Пономарьов вважає, що нардепи не позбавлять його недоторканності

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Олександр Пономарьов

Нардеп прокоментував подання на зняття з нього недоторканності

Народний депутат з групи «Воля народу» Олександр Пономарьов вважає, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності за перешкоджання журналістам. Про це він сказав у коментарі журналістам.

«Я думаю, навіть якщо це дійде до зали (сесійної зали ВР – Ред.), однозначно не проголосують», – сказав нардеп.

Пономарьов вважає, що журналісти «вели себе по-хамськи», не представились та заважали йому під час розмови з колегою.

«Це процеси, які стомлюють всіх, тому що від цього страждають практично всі», – пояснив нардеп, чому парламентарі, на його думку, не підтримають зняття з нього недоторканності.

Коментуючи конфлікт з журналістами в Раді, Пономарьов сказав, що дві особи «без посвідчення, без бейджиків, без жодних знаків розпізнання вклинилися" між ним та колегою і почали знімати їх на телефони.

«Їм зроблено було прохання не заважати, вони досить нахабно себе повели… З рештою, закінчилося тим, що відібрав у них телефон і сказав, що на вулиці поверну», – розповів нардеп та запевнив, що телефон одразу повернув.

Нардеп також сказав, що не вважає свої дії перешкоджанням журналістам.

«Для початку, про те, що це журналісти, повинні бути хоч якісь розпізнавальні знаки», – зазначив Пономарьов, додвавши, що вже пізніше дізнався, що це були журналісти.