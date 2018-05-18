Венеціанська комісія візьме участь у розгляді закону про Антикорупційний суд у Раді

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Фото: Главком Верховна Рада

Членів Венеціанської комісії запросив в Україну спікер Верховної Ради

Секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт здійснить терміновий візит до Києва для участі в розгляді законопроекту про Антикорупційний суд у профільному комітеті Верховної Ради

Інформацію про свій приїзд Маркерт підтвердив у коментарі «Європейській правді».

Разом із ним на засідання прибуде один із авторів висновку «Венеціанки», експерт комісії Георгій Папуашвілі.

«Спікер парламенту запросив нас взяти участь у зустрічі комітету з правової політики, який відбудеться в понеділок пообіді, де відбудеться обговорення законопроекту про Антикорупційний суд», - заявив він.

Напередодні в МВФ заявили, що остаточна версія закону про Антикорупційний суд повинна повністю відповідати зобов'язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії та Ради Європи.

Порошенко також заявляв, що Антикорупційний суд може з'явитися вже в травні.