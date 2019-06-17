Рада ЄС продовжила «кримські санкції» проти Росії ще на один рік



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Рада ЄС продовжила санкції проти Росії

«Кримські санкції» носять економічний характер і обмежені територією Криму і Севастополя

Рішення продовжити «кримські санкції» було ухвалено 17 червня на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення прес-служби Ради Європи.



Як повідомляється, рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС, після чого вона набуде чинності.



Як повідомляв «Главком» раніше, 12 червня, в рамках засідання Комітету постійних представників ЄС посли погодили рішення продовжити санкції, введені у зв'язку з незаконною анексією Криму РФ, які носять економічний характер і обмежені територією Криму і Севастополя. Загалом ЄС застосував чотири види санкцій.

Крім «кримських», діють індивідуальні санкції за дії, що підривають або загрожують територіальної цілісності України, також існує так званий український список, в якому перебувають колишні високопоставлені українські чиновники часів екс-президента України Віктора Януковича, санкції для яких було застосовано за зловживання з державними фондами. Ці санкції також переглядаються щорічно. Востаннє рішення щодо «українського списку» було ухвалено 4 березня цього року, і санкції було продовжено до 6 березня 2020 року.

Четвертий пакет - це економічні санкції для Росії, запроваджені в липні й посилені у вересні 2014 року, які згодом були пов'язані з виконанням Мінських домовленостей. Рішення щодо цих санкцій ухвалюється кожні півроку. У грудні 2018 року лідери ЄС схвалили рішення продовжити термін дії санкцій, які спливали 31 січня нинішнього року, ще на півроку. Очікується, що санкції буде продовжено на черговому саміті ЄС, який відбудеться 20 червня у Брюсселі.

Як відомо, у липні 2014 року Європейський союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.