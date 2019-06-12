Посли ЄС погодили продовження «кримських санкцій» проти РФ ще на рік



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Це рішення ще має затвердити на наступному тижні Рада ЄС

Відповідне рішення було ухвалено в середу в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER), повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Раду ЄС.

Це рішення ще має затвердити на наступному тижні Рада ЄС.

Обмежувальні заходи були введені в червні 2014 року і продовжуються на рік. Востаннє таке рішення було ухвалено 23 червня 2018 року.

Загалом ЄС застосував чотири види санкцій. Крім «кримських», діють індивідуальні санкції за дії, що підривають або загрожують територіальної цілісності України, також існує так званий український список, в якому перебувають колишні високопоставлені українські чиновники часів екс-президента України Віктора Януковича, санкції для яких було застосовано за зловживання з державними фондами. Ці санкції також переглядаються щорічно. Востаннє рішення щодо «українського списку» було ухвалено 4 березня цього року, і санкції було продовжено до 6 березня 2020 року.

Четвертий пакет - це економічні санкції для Росії, запроваджені в липні й посилені у вересні 2014 року, які згодом були пов'язані з виконанням Мінських домовленостей. Рішення щодо цих санкцій ухвалюється кожні півроку. У грудні 2018 року лідери ЄС схвалили рішення продовжити термін дії санкцій, які спливали 31 січня нинішнього року, ще на півроку. Очікується, що санкції буде продовжено на черговому саміті ЄС, який відбудеться 20 червня у Брюсселі.

Як відомо, у липні 2014 року Європейський союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.