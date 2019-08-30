В уряді пояснили, для чого об’єднали Мінекономіки з Мінагрополітики



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Міністерства об'єднали для ефективного проведення земельної реформи

В уряді ще планують проводити переговори з аграрним бізнесом щодо моделі такого об'єднання міністерств

Міністерство економічного розвитку та торгівлі об’єднали із Міністерством аграрної політики. В новому уряді вважають, що це сприятиме ефективнішому проведенню земельної реформи.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономіки.

«Об’єднання має на меті пришвидшення реалізації ключових реформ, таких як: приватизація державних підприємств, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, детінізація аграрних ринків та земельних відносин, лібералізація трудових відносин — збільшення кількості легальних робочих місць, розширення доступу до міжнародних ринків, перезавантаження системи професійного навчання, модернізація підходів до наукових досліджень та запровадження інновацій в аграрному секторі», — повідомили у Мінекономіки.

Водночас в уряді ще планують проводити переговори з аграрним бізнесом щодо моделі такого об'єднання міністерств. Зокрема, там заявляють, що об'єднання не має вплинути на циклічність діяльності агробізнесу в Україні.

«Безумовно, об’єднання міністерств носить не лише бюрократичний, а і стратегічний характер. І в цьому стратегічному вимірі нам критично почути ключових стейкхолдерів. З огляду на це, ми плануємо проведення координаційної зустрічі з представниками аграрного сектору для визначення больових точок і перспектив», — повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Нагадаємо, що ввечері 29 серпня народні депутати підтримали кандидатури членів уряду, запропоновані прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Раніше депутати призначили Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра, Андрія Загороднюка — міністром оборони, а Вадима Пристайка — міністром закордонних справ.

8 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що земельну реформу в Україні проведуть вже у 2019 році, а ринок землі запустять у 2020 році.

Зазначимо, що за розрахунками Світового банку, відсутність ринку землі в Україні знижує зростання ВВП країни на 1% щороку.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський виступив за скасування мораторію на продаж землі та відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Зазначимо, що через заборону на продаж сільськогосподарської землі в Україні (дію мораторію на продаж) єдиним способом передати землю іншій зацікавленій особі за винагороду є її здача в оренду. Договори на оренду землі зазвичай є довгостроковими та укладаються в середньому на 8-10 років. При цьому, вартість оренди земельних паїв є заниженою, а ринок — неконкурентним, адже, як правило, на оренду паїв претендує лише один орендар, який і диктує ціну.

Нагадаємо, що Рада проголосувала за продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі 20 грудня 2018 року. Це рішення підтримав 231 депутат. У Мінекономіки рекомендували президенту цей закон заветувати. Президент підписав закон 4 лютого 2019 року.

22 травня 2018 року стало відомо, що Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж землі в Україні таким, що порушує права людини та рекомендував скасувати його.

19 вересня українська юридична компанія, керуючись рішенням ЄСПЛ, подала до суду на нотаріуса, який відмовив у оформленні угоди на купівлю-продаж землі через мораторій. Юристи стверджують, що в Україні діє принцип верховенства міжнародного права над українським, таким чином, рішення Європейського суду має більшу силу, ніж положення Земельного кодексу про заборону на продаж землі.