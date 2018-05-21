Рада НБУ поповнилась ще одним членом за квотою президента

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фото: НБУ Олександр Петрик

Олександр Петрик призначений строком на чотири роки

Президент Петро Порошенко призначив за своєю квотою членом ради Національного банку Олександра Петрика. Відповідний указ президента №140/2018 від 21 травня оприлюднено на сайті глави держави.

Документ вступає в силу з моменту його оприлюднення.

Петрик призначений строком на чотири роки.

Як уточнили в прес-службі НБУ, таким чином президент призначив всіх чотирьох членів Ради Національного банку за своєю квотою.

З 2013 до 2017 року Олександр Петрик обіймав посаду заступника виконавчого директора від України в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.

З 1991 до 2013 року Петрик працював на різних посадах в Національному банку, де завершив роботу на посаді директора Генерального економічного департаменту - члена правління НБУ.

Нагадаємо, чинними членами Ради НБУ є Віктор Козюк, Олена Щербакова, Тимофій Милованов, Віра Ричаківська, Василь Фурман, Микола Каленський, Яків Смолій. Голова Ради - Богдан Данилишин.