Рада НБУ поповнилась ще одним членом за квотою президента
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Олександр Петрик призначений строком на чотири роки
Президент Петро Порошенко призначив за своєю квотою членом ради Національного банку Олександра Петрика. Відповідний указ президента №140/2018 від 21 травня оприлюднено на сайті глави держави.
Документ вступає в силу з моменту його оприлюднення.
Петрик призначений строком на чотири роки.
Як уточнили в прес-службі НБУ, таким чином президент призначив всіх чотирьох членів Ради Національного банку за своєю квотою.
З 2013 до 2017 року Олександр Петрик обіймав посаду заступника виконавчого директора від України в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.
З 1991 до 2013 року Петрик працював на різних посадах в Національному банку, де завершив роботу на посаді директора Генерального економічного департаменту - члена правління НБУ.
Нагадаємо, чинними членами Ради НБУ є Віктор Козюк, Олена Щербакова, Тимофій Милованов, Віра Ричаківська, Василь Фурман, Микола Каленський, Яків Смолій. Голова Ради - Богдан Данилишин.