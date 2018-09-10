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    Рада ООН з прав людини розгляне ситуацію в Україні

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    Засідання&nbsp;Ради ООН з прав людини - Рада ООН з прав людини розгляне ситуацію в Україні
    Засідання Ради ООН з прав людини

    Інтерактивне обговорення становища в Україні і в Ємені відбудеться 25 вересня

    Рада ООН з прав людини у понеділок, 10 вересня, на 39-й сесії, що відкривається в Женеві, розгляне стан в Україні, Ємені, Сирії, М'янмі, Бурунді, Південному Судані, Лівії і ще в двох десятках держав.

    Відзначається, що до 28 вересня делегації 47 країн, які входять до ради, обговорять також захист прав літніх людей, боротьбу з сучасними формами рабства, запобігання негативного впливу односторонніх санкцій на права людини.

    На відкритті сесії вперше виступить з оглядом стану прав і свобод у світі новий верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, яка приступила до виконання своїх обов'язків на цій посаді 1 вересня.

    Інтерактивне обговорення становища в Україні і в Ємені відбудеться 25 вересня. Висновки заснованих Радої ООН з прав людини комісій, що займаються М'янмою, Сирією і Південним Суданом, будуть розглянуті 17 вересня.

    Нагадаємо, США скоротять фінансування управління верховного комісара ООН з прав людини.

    Джерело: Кореспондент.net

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