Рада розгляне проект держбюджету-2018 у четвер

За словами Парубія, депутати мають намір розглянути кожну поправку до бюджету

Законопроект про державний бюджет на 2018 рік Верховна Рада розгляне у четвер, 7 грудня, за повною процедурою, заявляє голова Верховної Ради Андрій Парубій. «Велика кількість поправок (до законопроекту про державний бюджет на 2018 рік – ред), це правда. Ми будемо йти по повній процедурі і будемо розглядати кожну поправку. Але я думаю,



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За словами Парубія, депутати мають намір розглянути кожну поправку до бюджету

Законопроект про державний бюджет на 2018 рік Верховна Рада розгляне у четвер, 7 грудня, за повною процедурою, заявляє голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Велика кількість поправок (до законопроекту про державний бюджет на 2018 рік – ред), це правда. Ми будемо йти по повній процедурі і будемо розглядати кожну поправку. Але я думаю, що це амбітне завдання, і я думаю, що воно буде підтримано всіма фракціями, і ми зможемо в нормальному робочому режимі пройти розгляд всіх законопроектів, які передують ухваленню бюджету, і прийняти бюджет 7 грудня», - сказав Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок.

Спікер не згадав про розгляд законопроекту про відновлення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, 1 грудня, члени уряду одноголосно затвердили допрацьований проект дербюджету на 2018 рік.