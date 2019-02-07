  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада взялась за законопроект про курс в ЄС і НАТО

    • Розсилка
    <p>З трибуни законопроект представляє голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич</p> - Рада взялась за законопроект про курс в ЄС і НАТО

    З трибуни законопроект представляє голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич

    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в засіданні візьме участь президент Петро Порошенко

    Верховна Рада у четвер, 7 лютого, розглядає проект закону (№9037) про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на отримання повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

    З трибуни законопроект представляє голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич (фракція «Блок Петра Порошенка»).

    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в засіданні візьме участь президент Петро Порошенко.

    Перед цим народні депутати з фракції «Радикальної партії» та Блоку Петра Порошенка звільнили трибуну, зайняту ними ще до початку засідання.

    Як повідомлялося, очікується, що Порошенко прибуде на голосування парламенту за зміни до Конституції у частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу.

    Раніше Порошенко закликав Верховну Раду підтримати в четвер у другому читанні поправки до Конституції, які закріплюють курс України на членство в ЄС і НАТО.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    Петро Порошенко ЄС Андрій Парубій Верховна Рада НАТО депутати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ