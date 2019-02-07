Рада взялась за законопроект про курс в ЄС і НАТО



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З трибуни законопроект представляє голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в засіданні візьме участь президент Петро Порошенко

Верховна Рада у четвер, 7 лютого, розглядає проект закону (№9037) про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на отримання повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

З трибуни законопроект представляє голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич (фракція «Блок Петра Порошенка»).

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в засіданні візьме участь президент Петро Порошенко.

Перед цим народні депутати з фракції «Радикальної партії» та Блоку Петра Порошенка звільнили трибуну, зайняту ними ще до початку засідання.

Як повідомлялося, очікується, що Порошенко прибуде на голосування парламенту за зміни до Конституції у частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу.

Раніше Порошенко закликав Верховну Раду підтримати в четвер у другому читанні поправки до Конституції, які закріплюють курс України на членство в ЄС і НАТО.

Джерело: Інтерфакс-Україна