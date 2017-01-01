Рада сьогодні не почує звіти Ситника і Холодницького

Керівники НАБУ і САП еребувають у відрядженні і не зможуть прибути на засідання Ради

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не зможуть звітувати на засіданні Верховної Ради 6 грудня через відрядження. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій. «Керівники САП і НАБУ повідомили, що вони перебувають у відрядженні і не



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Керівники САП і НАБУ Назар Холодницький і Артем Ситник

Керівники НАБУ і САП еребувають у відрядженні і не зможуть прибути на засідання Ради

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не зможуть звітувати на засіданні Верховної Ради 6 грудня через відрядження. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

«Керівники САП і НАБУ повідомили, що вони перебувають у відрядженні і не зможуть прибути на засідання ВР», - сказав він.

Парубій запропонував після півгодинної перерви заслухати очільників інших правоохоронних органів, зокрема Служби безпеки України, повідомляє «112 Україна».

«Я запросив сьогодні керівника СБУ та генпрокурора, але моя пропозиція полягає в тому, щоб ми заслухали їх о 12:30, а до 12-ї години у нас стоять законопроекти великої ваги, до яких ми довго готувались. Це питання, які стосуються протидії домашньому насильству. Перевага цих законопроектів – їх підтримує весь зал і всі фракції», - додав голова Верховної Ради.

Нагадаємо, у вівторок, 5 грудня, у Раді зі звітом виступив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він попросив Парубія направити телеграми директору НАБУ та керівнику САП, які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли виступити у парламенті.