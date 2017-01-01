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    Луценко просить Парубія викликати зі США Ситника і Холодницького

    Луценко хоче, щоб у середу керівники САП і НАБУ звітували в Раді
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія направити телеграми директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли виступити у парламенті. Про це він сьогодні
    • Сьогодні, 16:54
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    Юрій Луценко в Раді
    Юрій Луценко в Раді

    Луценко хоче, щоб у середу керівники САП і НАБУ звітували в Раді

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія направити телеграми директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли виступити у парламенті. Про це він сьогодні заявив під час виступу в Раді.

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    «Я хотів би попросити головуючого, це моє прохання, направити телеграму до керівництва НАБУ і САП, які знаходяться у Вашингтоні і виконують важливу державну місію. Я, в силу завантаження, не міг поїхати на цю конференцію, розповісти про найбільшу спецконфіскацію 1,5 млрд», — сказав Луценко.

    «Просив би направити таку телеграму і завтра бачити на трибуні тих, хто починає цю, з моєї точки зору, законовбивчу війну між відомствами», — наголосив генпрокурор.

    Нагадаємо, народні депутати запросили на вечірнє пленарне засідання голів ГПУ, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ, СБУ, НАБУ і САП. 

    Як повідомлялося, першим заплановано виступ генпрокурора Юрія Луценка.

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що парламент, заслухавши у вівторок Луценка, на середу перенесе звіти представників НАБУ, САП і СБУ.

    Дивіться звіт Луценка в парламенті.

    Джерело: УНН

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    Андрій Парубій Юрій Луценко Верховна Рада Артем Ситник Назар Холодницький
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