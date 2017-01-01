Луценко просить Парубія викликати зі США Ситника і Холодницького

Луценко хоче, щоб у середу керівники САП і НАБУ звітували в Раді

Генеральний прокурор України Юрій Луценко попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія направити телеграми директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли виступити у парламенті. Про це він сьогодні



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Юрій Луценко в Раді

Луценко хоче, щоб у середу керівники САП і НАБУ звітували в Раді

Генеральний прокурор України Юрій Луценко попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія направити телеграми директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли виступити у парламенті. Про це він сьогодні заявив під час виступу в Раді.

«Я хотів би попросити головуючого, це моє прохання, направити телеграму до керівництва НАБУ і САП, які знаходяться у Вашингтоні і виконують важливу державну місію. Я, в силу завантаження, не міг поїхати на цю конференцію, розповісти про найбільшу спецконфіскацію 1,5 млрд», — сказав Луценко.

«Просив би направити таку телеграму і завтра бачити на трибуні тих, хто починає цю, з моєї точки зору, законовбивчу війну між відомствами», — наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, народні депутати запросили на вечірнє пленарне засідання голів ГПУ, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ, СБУ, НАБУ і САП.

Як повідомлялося, першим заплановано виступ генпрокурора Юрія Луценка.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що парламент, заслухавши у вівторок Луценка, на середу перенесе звіти представників НАБУ, САП і СБУ.

Дивіться звіт Луценка в парламенті.

Джерело: УНН