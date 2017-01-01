Луценко звітує в парламенті

Рада заслуховує доповідь генерального прокурора

На засіданні Верховної Ради України почалося заслуховування звіту генерального прокурора України Юрія Луценка. Доповідь генпрокурора заслуховуватимуть за схемою «повної процедури» розгляду: 20 хвилин відводиться на доповідь, 25 хвилин - на запитання від фракцій і 15 хвилин - на запитання від народних депутатів.