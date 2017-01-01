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    Луценко звітує в парламенті

    Рада заслуховує доповідь генерального прокурора
    На засіданні Верховної Ради України почалося заслуховування звіту генерального прокурора України Юрія Луценка. Доповідь генпрокурора заслуховуватимуть за схемою «повної процедури» розгляду: 20 хвилин відводиться на доповідь, 25 хвилин - на запитання від фракцій і 15 хвилин - на запитання від народних депутатів.
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    Виступ Юрія Луценка в Раді
    Виступ Юрія Луценка в Раді

    Рада заслуховує доповідь генерального прокурора

    На засіданні Верховної Ради України почалося заслуховування звіту генерального прокурора України Юрія Луценка.

    Доповідь генпрокурора заслуховуватимуть за схемою «повної процедури» розгляду: 20 хвилин відводиться на доповідь, 25 хвилин - на запитання від фракцій і 15 хвилин - на запитання від народних депутатів.

    Нагадаємо, народні депутати запросили на вечірнє пленарне засідання голів ГПУ, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ, СБУ, НАБУ і САП. 

    Як повідомлялося, першим заплановано виступ генпрокурора Юрія Луценка.

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що парламент, заслухавши у вівторок Луценка, на середу перенесе звіти представників НАБУ, САП і СБУ.

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