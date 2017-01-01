Луценко звітує в парламенті
- Сьогодні, 16:17
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Рада заслуховує доповідь генерального прокурора
На засіданні Верховної Ради України почалося заслуховування звіту генерального прокурора України Юрія Луценка.
Доповідь генпрокурора заслуховуватимуть за схемою «повної процедури» розгляду: 20 хвилин відводиться на доповідь, 25 хвилин - на запитання від фракцій і 15 хвилин - на запитання від народних депутатів.
Нагадаємо, народні депутати запросили на вечірнє пленарне засідання голів ГПУ, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ, СБУ, НАБУ і САП.
Як повідомлялося, першим заплановано виступ генпрокурора Юрія Луценка.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що парламент, заслухавши у вівторок Луценка, на середу перенесе звіти представників НАБУ, САП і СБУ.