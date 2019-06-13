Рада США з географічних назв замінила Kiev на Kyiv



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МЗС України у жовтні 2018 року розпочало онлайн кампанію #CorrectUA про зміну правопису найменування Київ англійською - #KyivNotKiev

Зміни до офіційних баз Ради США з географічних назв будуть внесені 17 червня

Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі.

Про це повідомило посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

«Рада США з географічних назв розглянула звернення посла України в США Валерія Чалого та одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, позиція, висловлена послом, була також підтримана зверненням членів Українського кокусу Конгресу США, а також Українським конгресовим комітетом Америки.

Передбачено, що відповідні зміни до офіційних баз Ради США з географічних назв будуть внесені 17 червня.

Як підкреслили в посольстві, це рішення є надзвичайно важливим та дає поштовх, щоб виправити офіційну назву столиці України і поза межами США, зокрема на міжнародних рейсах та в іноземних аеропортах у всьому світі, адже міжнародні організації, включаючи Міжнародну асоціацію авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України у жовтні 2018 року розпочало онлайн кампанію #CorrectUA про зміну правопису найменування Київ англійською - #KyivNotKiev.