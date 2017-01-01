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    Рада запросила на вечірнє засідання голів силових органів

    «За» проголосували 217 народних депутатів
    Народні депутати запросили на вечірнє пленарне засідання голів ГПУ, СБУ, НАБУ і САП. Таке рішення підтримали 217 народних депутатів. «До мене звернулися голови депутатських фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» з пропозицією щодо запрошення на пленарне засідання Верховної Ради України та заслуховування
    • Сьогодні, 11:52
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    <span>Керівники ГПУ, НАБУ і САП Юрій Луценко, Артем Ситник і Назар Холодницький</span>
    Керівники ГПУ, НАБУ і САП Юрій Луценко, Артем Ситник і Назар Холодницький

    «За» проголосували 217 народних депутатів

    Народні депутати запросили на вечірнє пленарне засідання голів ГПУ, СБУ, НАБУ і САП. Таке рішення підтримали 217 народних депутатів.

    «До мене звернулися голови депутатських фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» з пропозицією щодо запрошення на пленарне засідання Верховної Ради України та заслуховування керівників правоохоронних органів. Відповідно Регламенту ВРУ ставлю на голосування пропозицію про необхідність присутності сьогодні о 16:00 на пленарному засіданні та заслуховування генерального прокурора України, голови Служби безпеки України, заступника генпрокурора, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора Національного антикорупційного бюро», - сказав Парубій.

    Він нагадав, що для ухвалення цього рішення достатньо 150 голосів.

    За словами Парубія, першим буде виступати генпрокурор Юрій Луценко.

     

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