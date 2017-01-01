Рада запросила на вечірнє засідання голів силових органів

«За» проголосували 217 народних депутатів

Народні депутати запросили на вечірнє пленарне засідання голів ГПУ, СБУ, НАБУ і САП. Таке рішення підтримали 217 народних депутатів. «До мене звернулися голови депутатських фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» з пропозицією щодо запрошення на пленарне засідання Верховної Ради України та заслуховування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівники ГПУ, НАБУ і САП Юрій Луценко, Артем Ситник і Назар Холодницький

«За» проголосували 217 народних депутатів

Народні депутати запросили на вечірнє пленарне засідання голів ГПУ, СБУ, НАБУ і САП. Таке рішення підтримали 217 народних депутатів.

«До мене звернулися голови депутатських фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» з пропозицією щодо запрошення на пленарне засідання Верховної Ради України та заслуховування керівників правоохоронних органів. Відповідно Регламенту ВРУ ставлю на голосування пропозицію про необхідність присутності сьогодні о 16:00 на пленарному засіданні та заслуховування генерального прокурора України, голови Служби безпеки України, заступника генпрокурора, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора Національного антикорупційного бюро», - сказав Парубій.

Він нагадав, що для ухвалення цього рішення достатньо 150 голосів.

За словами Парубія, першим буде виступати генпрокурор Юрій Луценко.