  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Луценко сьогодні виступить у Раді з «сенсацією»

    Виступ генпрокурора заплановано на 16:00
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко планує виступити у вівторок, 5 грудня, з доповіддю у Верховній Раді. Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко. «Ми сьогодні звернулися до генпрокурора і попросили його о 16:00 бути на трибуні і доповідати. Я
    • Сьогодні, 11:26
    • Розсилка
    Юрій Луценко&nbsp;
    Юрій Луценко 

    Виступ генпрокурора заплановано на 16:00

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко планує виступити у вівторок, 5 грудня, з доповіддю у Верховній Раді.

    Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко.

    «Ми сьогодні звернулися до генпрокурора і попросили його о 16:00 бути на трибуні і доповідати. Я думаю, що те, що ви почуєте, буде мати сенсаційний характер», - зазначив Березенко.

    За його словами, СБУ і ГПУ розкрили джерела фінансування так званого «Міхо-Майдану».

    «Думаю, що ті люди, які фінансують цей Майдан, будуть серйозним сюрпризом для преси і всієї України», - підкреслив нардеп.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

    Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

    Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)

    Читайте також
    Юрій Луценко СБУ Михайло Саакашвілі Генпрокуратура Сергій Курченко політика фінансування Сергій Березенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ