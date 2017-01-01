Луценко сьогодні виступить у Раді з «сенсацією»

Виступ генпрокурора заплановано на 16:00

Генеральний прокурор України Юрій Луценко планує виступити у вівторок, 5 грудня, з доповіддю у Верховній Раді. Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко. «Ми сьогодні звернулися до генпрокурора і попросили його о 16:00 бути на трибуні і доповідати. Я



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Юрій Луценко

Виступ генпрокурора заплановано на 16:00

Генеральний прокурор України Юрій Луценко планує виступити у вівторок, 5 грудня, з доповіддю у Верховній Раді.

Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко.

«Ми сьогодні звернулися до генпрокурора і попросили його о 16:00 бути на трибуні і доповідати. Я думаю, що те, що ви почуєте, буде мати сенсаційний характер», - зазначив Березенко.

За його словами, СБУ і ГПУ розкрили джерела фінансування так званого «Міхо-Майдану».

«Думаю, що ті люди, які фінансують цей Майдан, будуть серйозним сюрпризом для преси і всієї України», - підкреслив нардеп.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

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