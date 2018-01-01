Радбез ООН у п'ятницю проголосує щодо Сирії

Голосування в Нью-Йорку заплановано на 11:00 ранку за місцевим часом

Рада Безпеки ООН в п'ятницю, 23 лютого, буде голосувати за проект резолюції про 30-денне перемир'я в Сирії, яке дозволить поставити гуманітарну допомогу і здійснити евакуацію зі Східної Гути. Про це повідомляє Reuters. Чи підтримає текст резолюції Росія, поки невідомо. У четвер через позицію Росії голосування за відповідним



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Голосування в Нью-Йорку заплановано на 11:00 ранку за місцевим часом

Рада Безпеки ООН в п'ятницю, 23 лютого, буде голосувати за проект резолюції про 30-денне перемир'я в Сирії, яке дозволить поставити гуманітарну допомогу і здійснити евакуацію зі Східної Гути. Про це повідомляє Reuters.



Чи підтримає текст резолюції Росія, поки невідомо. У четвер через позицію Росії голосування за відповідним проектом не відбулися. Постпред Москви в Раді Безпеки Василь Небензя дав зрозуміти, що не проголосує за проект, внесений Швецією і Кувейтом, і запропонував внести в документ низку змін.



Які російські поправки внесені в текст, поки невідомо. Голосування в Нью-Йорку заплановано на 11:00 ранку за місцевим часом.



Щоб документ схвалили, необхідні 9 голосів «за» і жодного вето з боку постійних членів Ради безпеки ООН - Росії, Китаю, США, Великобританії і Франції.

Раніше повідомлялося, що США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута.

Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.



