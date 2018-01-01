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    США звинуватили Росію у розстрілі сирійських мирних жителів

    У Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті
    США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута [READ_MORE] Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс. «США рішуче засуджують напади Росії і режиму президента Сирії Башара Асада на мирних жителів Східної Гути», – йдеться у повідомленні. Також
    • Сьогодні, 09:33
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    У Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті

    США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута

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    Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

    «США рішуче засуджують напади Росії і режиму президента Сирії Башара Асада на мирних жителів Східної Гути», – йдеться у повідомленні.

    Також Вашингтон закликав Росію «дотримувати зобов’язання у зонах деескалації і припинити напади на мирних жителів в Сирії.

    Доказів причетності Москви до нападу в Дамаску в тексті повідомлення не наводиться.

    Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

    Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

    У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.

    До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.

    Як відомо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

    Джерело: УНІАН

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