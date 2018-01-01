США звинуватили Росію у розстрілі сирійських мирних жителів

У Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті

США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута [READ_MORE] Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс. «США рішуче засуджують напади Росії і режиму президента Сирії Башара Асада на мирних жителів Східної Гути», – йдеться у повідомленні. Також



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У Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті

США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

«США рішуче засуджують напади Росії і режиму президента Сирії Башара Асада на мирних жителів Східної Гути», – йдеться у повідомленні.

Також Вашингтон закликав Росію «дотримувати зобов’язання у зонах деескалації і припинити напади на мирних жителів в Сирії.

Доказів причетності Москви до нападу в Дамаску в тексті повідомлення не наводиться.

Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.

До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.

Як відомо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

Джерело: УНІАН