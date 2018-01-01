США звинуватили Росію у розстрілі сирійських мирних жителів
- Сьогодні, 09:33
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Розсилка
У Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті
США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута
Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.
«США рішуче засуджують напади Росії і режиму президента Сирії Башара Асада на мирних жителів Східної Гути», – йдеться у повідомленні.
Також Вашингтон закликав Росію «дотримувати зобов’язання у зонах деескалації і припинити напади на мирних жителів в Сирії.
Доказів причетності Москви до нападу в Дамаску в тексті повідомлення не наводиться.
Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.
Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.
У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.
До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.
Як відомо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.
Джерело: УНІАН