ООН закликає до негайного припинення бойових дій у Східній Гуті

Близько 400 тис. людей у Східній Гуті піддалися повітряним ударам, обстрілам та бомбардуванням

Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії. Відповідну позицію ООН оприлюднив Центр новин ООН. «Ми глибоко



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Східна Гута

Близько 400 тис. людей у Східній Гуті піддалися повітряним ударам, обстрілам та бомбардуванням

Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

Відповідну позицію ООН оприлюднив Центр новин ООН.

«Ми глибоко стурбовані загостренням насильства в Сирії, в районі Східна Гута. ООН вкотре закликає до припинення бойових дій, забезпечення негайної евакуації хворих і поранених, а також постачання гуманітарної допомоги для тих, хто її потребує», - підкреслюється в документі.

При цьому наводиться також заява речника генсека ООН Стефана Дуджарріка: «Близько 400 тис. людей у Східній Гуті піддалися повітряним ударам, обстрілам та бомбардуванням». У цьому зв'язку особливі занепокоєння генсека ООН пов'язані із загрозою для цивільних.

За даними ООН, понад 700 людей вимагають негайної медичної евакуації. Крім того, з'являються нові повідомлення про обстріли в регіоні.

Як підкреслили в ООН, Східна Гута є частиною домовленості щодо деескалації, досягнутої на переговорах в Астані за посередництва Росії, Ірану й Туреччини.

«У цьому контексті генеральний секретар ООН закликав усі причетні сторони забезпечити дотримання основних принципів міжнародного гуманітарного права, включаючи безперешкодний гуманітарний доступ, безумовну медичну евакуацію та захист цивільних осіб та їхньої інфраструктури», - наголосили в ООН

Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.

До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.

Як відомо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.