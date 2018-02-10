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    ООН закликає до негайного припинення бойових дій у Східній Гуті

    Близько 400 тис. людей у Східній Гуті піддалися повітряним ударам, обстрілам та бомбардуванням
    Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії. Відповідну позицію ООН оприлюднив  Центр новин ООН. «Ми глибоко
    • Сьогодні, 03:21
    • Розсилка
    Східна Гута
    Східна Гута

    Близько 400 тис. людей у Східній Гуті піддалися повітряним ударам, обстрілам та бомбардуванням

    Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

    Відповідну позицію ООН оприлюднив  Центр новин ООН.

    «Ми глибоко стурбовані загостренням насильства в Сирії, в районі Східна Гута. ООН вкотре закликає до припинення бойових дій, забезпечення негайної евакуації хворих і поранених, а також постачання гуманітарної допомоги для тих, хто її потребує», - підкреслюється в документі.

    При цьому наводиться також заява речника генсека ООН Стефана Дуджарріка: «Близько 400 тис. людей у Східній Гуті піддалися повітряним ударам, обстрілам та бомбардуванням». У цьому зв'язку особливі занепокоєння генсека ООН пов'язані із загрозою для цивільних.

    За даними ООН, понад 700 людей вимагають негайної медичної евакуації. Крім того, з'являються нові повідомлення про обстріли в регіоні.

    Як підкреслили в ООН, Східна Гута є частиною домовленості щодо деескалації, досягнутої на переговорах в Астані за посередництва Росії, Ірану й Туреччини.

    «У цьому контексті генеральний секретар ООН закликав усі причетні сторони забезпечити дотримання основних принципів міжнародного гуманітарного права, включаючи безперешкодний гуманітарний доступ, безумовну медичну евакуацію та захист цивільних осіб та їхньої інфраструктури», - наголосили в ООН

    Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

    У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.

    До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.

    Як відомо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

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