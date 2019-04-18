Радниця Трампа побувала у Москві з візитом – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До приходу в адміністрацію президента США Фіона Хілл була науковим співробітником вашингтонського Інституту Брукінгса

За даними ЗМІ, це не перший візит Фіони Хілл в Москву як радника президента США

В Москву приїхала делегація Білого дому на чолі з радником Дональда Трампа, директором з питань Росії та Євразії Ради з національної безпеки США Фіоною Хілл.

Про це 18 квітня пише російське видання «Коммерсант».

Публічно про цей візит ні американська, ні російська влада не повідомляла.

Зазначається, що в ході візиту Фіона Хілл зустрілася з представниками Ради безпеки і МЗС РФ.

За даними ЗМІ, це не перший візит Фіони Хілл в Москву як радника президента США, проте про її попередні поїздки, як і про нинішню, громадськості, за наполяганням американської сторони, не повідомлялося.

До приходу в адміністрацію президента США Фіона Хілл була науковим співробітником вашингтонського Інституту Брукінгса. Будучи автором біографічної книги «Путін: оперативник в Кремлі», вона неодноразово жорстко висловлювалася про владу РФ.

До слова, ЗМІ повідомили, що у травні в рамках зустрічі керівника Ради Федерації Валентини Матвієнко із президентом РФ Володимиром Путіним може обговорюватися питання її відставки.