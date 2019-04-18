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    Радниця Трампа побувала у Москві з візитом – ЗМІ

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    <p>До приходу в адміністрацію президента США Фіона Хілл була науковим співробітником вашингтонського Інституту Брукінгса</p> - Радниця Трампа побувала у Москві з візитом – ЗМІ

    До приходу в адміністрацію президента США Фіона Хілл була науковим співробітником вашингтонського Інституту Брукінгса

    За даними ЗМІ, це не перший візит Фіони Хілл в Москву як радника президента США

    В Москву приїхала делегація Білого дому на чолі з радником Дональда Трампа, директором з питань Росії та Євразії Ради з національної безпеки США Фіоною Хілл.

    Про це 18 квітня пише російське видання «Коммерсант».

    Публічно про цей візит ні американська, ні російська влада не повідомляла.

    Зазначається, що в ході візиту Фіона Хілл зустрілася з представниками Ради безпеки і МЗС РФ.

    За даними ЗМІ, це не перший візит Фіони Хілл в Москву як радника президента США, проте про її попередні поїздки, як і про нинішню, громадськості, за наполяганням американської сторони, не повідомлялося.

    До приходу в адміністрацію президента США Фіона Хілл була науковим співробітником вашингтонського Інституту Брукінгса. Будучи автором біографічної книги «Путін: оперативник в Кремлі», вона неодноразово жорстко висловлювалася про владу РФ.

    До слова, ЗМІ повідомили, що у травні в рамках зустрічі керівника Ради Федерації Валентини Матвієнко із президентом РФ Володимиром Путіним може обговорюватися питання її відставки.

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