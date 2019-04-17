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    В РФ можуть змінити главу Ради Федерації

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    <p>Валентина Матвієнко, якій на початку квітня виповнилося 70 років, може очолити Пенсійний фонд РФ в разі відставки</p> - В РФ можуть змінити главу Ради Федерації

    Валентина Матвієнко, якій на початку квітня виповнилося 70 років, може очолити Пенсійний фонд РФ в разі відставки

    Новим керівником Ради Федерації може стати Сергій Наришкін

    У травні в рамках зустрічі керівника Ради Федерації Валентини Матвієнко із президентом РФ Володимиром Путіним може обговорюватися питання її відставки.

    Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

    Предметно дане питання у владних кабінетах РФ почали обговорювати із грудня 2018 року.

    Валентина Матвієнко із 2011 року представляє Санкт-Петербург в Раді Федерації. На посаді глави верхньої палати російського парламенту Матвієнко активно підтримувала ключові внутрішньо і зовнішньополітичні ініціативи президента РФ, але при цьому активно критикувала уряд. Із новим скликанням Державної думи 2016 року в Ради Федерації вийшли не прості відносини – ініціативи Держдуми часто блокувалися.

    Валентина Матвієнко, якій на початку квітня виповнилося 70 років, може очолити Пенсійний фонд РФ в разі відставки із посади глави Ради Федерації. Така перестановка може збільшити вагу Пенсійного фонду. Як відомо, Матвієнко в 1998-2003 роках була віце-прем’єром РФ із соціальних питань.

    Раду Федерації може очолити Сергій Наришкін, який в 2011-2016 роках був спікером Державної думи, а із 2016 року очолює Службу зовнішньої розвідки РФ.

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