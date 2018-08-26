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    Радник Трампа: американців може зацікавити видобуток українського газу

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    Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон - Радник Трампа: американців може зацікавити видобуток українського газу
    Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон

    «Можливо американські компанії побачать привабливість у розвідці та видобутку газу тут в Україні», заявив Болтон

    Для американських та інших іноземних енергетичних компаній може бути привабливим видобуток природного газу в Україні.

    Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

    «Також є ресурси, які виробляться тут в Україні, яка видобуває природній газ в обсягах, наскільки я розумію, достатніх приблизно для задоволення власних побутових потреб України у природному газі. Можливо американські компанії чи інші іноземні енергетичні компанії побачать привабливість у розвідці та видобутку газу тут в Україні», - сказав Болтон.

    За його словами, він провів «дуже цікаве обговорення» із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом з питань енергоресурсів та ролі України в цій сфері.

    Болтон також зазначив, що «це питання політики уряду України - шукати альтернативні енергоресурси, щоб не було залежності від Росії».

    Раніше президент Петро Порошенко висловив упевненість в тому, що Україна і США можуть зробити «додаткові кроки для розширення співпраці».

    Напередодні Болтон заявив, що американські санкції проти Росії діятимуть доти, доки Москва не змінить своєї поведінки відносно України.

    Джерело: Укрінформ

    Володимир Гройсман США газ економіка інвестиції Дональд Трамп Україна
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