Радник Трампа: американців може зацікавити видобуток українського газу



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Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон

«Можливо американські компанії побачать привабливість у розвідці та видобутку газу тут в Україні», заявив Болтон

Для американських та інших іноземних енергетичних компаній може бути привабливим видобуток природного газу в Україні.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

«Також є ресурси, які виробляться тут в Україні, яка видобуває природній газ в обсягах, наскільки я розумію, достатніх приблизно для задоволення власних побутових потреб України у природному газі. Можливо американські компанії чи інші іноземні енергетичні компанії побачать привабливість у розвідці та видобутку газу тут в Україні», - сказав Болтон.

За його словами, він провів «дуже цікаве обговорення» із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом з питань енергоресурсів та ролі України в цій сфері.

Болтон також зазначив, що «це питання політики уряду України - шукати альтернативні енергоресурси, щоб не було залежності від Росії».

Раніше президент Петро Порошенко висловив упевненість в тому, що Україна і США можуть зробити «додаткові кроки для розширення співпраці».

Напередодні Болтон заявив, що американські санкції проти Росії діятимуть доти, доки Москва не змінить своєї поведінки відносно України.

Джерело: Укрінформ