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    Санкції США проти РФ залишаться, поки Москва не змінить своєї поведінки — Болтон

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    <span>Президент Петро Порошенко провів зустріч із Радником Президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном</span> - Санкції США проти РФ залишаться, поки Москва не змінить своєї поведінки — Болтон
    Президент Петро Порошенко провів зустріч із Радником Президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном

    За словами Болтона, Росія повинна припинити втручатися у внутрішні справи України та підтримувати дії сепаратистів

    Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американські санкції проти Росії діятимуть доти, доки Москва не змінить своєї поведінки відносно України.

    Про це Болтон повідомив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком 24 серпня, передає Reuters.

    Зокрема, за словами Болтона, Росія повинна припинити втручатися у внутрішні справи України та підтримувати дії сепаратистів. Крім цього, Москва не має втручатися у вибори в Україні, що відбудуться у 2019 році.

    Зазначимо, що США мають намір 27 серпня 2018 року почати новий етап санкцій проти Російської Федерації, пов'язаних з хімічною атакою в британському Солсбері

    Також президент США Дональд Трамп наголосив на солідарності та підтримці Сполучених Штатів незалежної України. Про це заявив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком. 

     Читайте також матеріал: Посол України у США Валерій Чалий: Javelin краще купувати, аніж отримувати як допомогу
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    Росія США вибори санкції Дональд Трамп посол Україна президент
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