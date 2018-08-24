Санкції США проти РФ залишаться, поки Москва не змінить своєї поведінки — Болтон



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Президент Петро Порошенко провів зустріч із Радником Президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном

За словами Болтона, Росія повинна припинити втручатися у внутрішні справи України та підтримувати дії сепаратистів

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американські санкції проти Росії діятимуть доти, доки Москва не змінить своєї поведінки відносно України.

Про це Болтон повідомив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком 24 серпня, передає Reuters.

Зокрема, за словами Болтона, Росія повинна припинити втручатися у внутрішні справи України та підтримувати дії сепаратистів. Крім цього, Москва не має втручатися у вибори в Україні, що відбудуться у 2019 році.

Зазначимо, що США мають намір 27 серпня 2018 року почати новий етап санкцій проти Російської Федерації, пов'язаних з хімічною атакою в британському Солсбері.

Також президент США Дональд Трамп наголосив на солідарності та підтримці Сполучених Штатів незалежної України. Про це заявив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком.