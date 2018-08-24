Товарообіг між Україною і США за рік зріс на 70% - Порошенко



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Петро Порошенко

Порошенко висловив упевненість в тому, що Україна і США можуть зробити «додаткові кроки для розширення співпраці»

Товарообіг між Україною та Сполученими Штатами Америки за рік зріс на 70%. Про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Маріїнському палаці у Києві.

«Наш товарообіг за цей короткий час, трохи більше, ніж за рік, зріс на 70%. Жодна країна світу не демонструє такого зростання. І це реалізація моїх домовленостей в Білому домі минулого року, які ми досягли з президентом Трампом», — сказав він.

Президент зазначив, що йдеться і про поставки американського вугілля до українські ТЕС, ядерне паливо, інвестиції у будівництво заводу з ядерного сховища тощо.

Порошенко також висловив упевненість в тому, що Україна і США можуть зробити «додаткові кроки для розширення співпраці».