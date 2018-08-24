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    Товарообіг між Україною і США за рік зріс на 70% - Порошенко

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    Петро Порошенко - Товарообіг між Україною і США за рік зріс на 70% - Порошенко
    Петро Порошенко

    Порошенко висловив упевненість в тому, що Україна і США можуть зробити «додаткові кроки для розширення співпраці»

    Товарообіг між Україною та Сполученими Штатами Америки за рік зріс на 70%. Про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Маріїнському палаці у Києві.

    «Наш товарообіг за цей короткий час, трохи більше, ніж за рік, зріс на 70%. Жодна країна світу не демонструє такого зростання. І це реалізація моїх домовленостей в Білому домі минулого року, які ми досягли з президентом Трампом», — сказав він.

    Президент зазначив, що йдеться і про поставки американського вугілля до українські ТЕС, ядерне паливо, інвестиції у будівництво заводу з ядерного сховища тощо.

    Порошенко також висловив упевненість в тому, що Україна і США можуть зробити «додаткові кроки для розширення співпраці».

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