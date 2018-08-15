Радник Трампа приїде в Україну наступного тижня

Болтон у рамках візиту зустрінеться з керівництвом України і українськими чиновниками високого рівня

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон має намір відвідати Україну для зустрічей із владою до 26 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США у Facebook

«Прес-секретар Білого дому Сара Гакаби Сандерс анонсувала візит в Україну радника Президента США з питань національної безпеки, посла Джона Болтона», – зазначено у повідомленні.

Візит відбудеться наступного тижня (19-25 серпня). Болтон у рамках візиту зустрінеться з керівництвом України і українськими чиновниками високого рівня.

Раніше повідомлялося, що на військовому параді в Києві на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США.

Нагадаємо, у військовому параді з нагоди 27-ї річниці незалежності України візьмуть участь 4,5 тис. військовиків та 250 одиниць техніки.

Цьогоріч у подібному дійстві вперше бере участь 24 підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Національної гвардії, ДСНС, поліції і інші силові підрозділи, які виконують завдання з охорони і оборони нашої країни.