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    Радник Трампа приїде в Україну наступного тижня

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    Джон Болтон&nbsp;приїде в Україну наступного тижня - Радник Трампа приїде в Україну наступного тижня
    Фото: АР
    Джон Болтон приїде в Україну наступного тижня

    Болтон у рамках візиту зустрінеться з керівництвом України і українськими чиновниками високого рівня

    Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон має намір відвідати Україну для зустрічей із владою до 26 серпня.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США у Facebook

    «Прес-секретар Білого дому Сара Гакаби Сандерс анонсувала візит в Україну радника Президента США з питань національної безпеки, посла Джона Болтона», – зазначено у повідомленні. 

    Візит відбудеться наступного тижня (19-25 серпня). Болтон у рамках візиту зустрінеться з керівництвом України і українськими чиновниками високого рівня.

    Раніше повідомлялося, що на військовому параді в Києві на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США.

    Нагадаємо, у військовому параді з нагоди 27-ї річниці незалежності України візьмуть участь 4,5 тис. військовиків та 250 одиниць техніки. 

    Цьогоріч у подібному дійстві вперше бере участь 24 підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Національної гвардії, ДСНС, поліції і інші силові підрозділи, які виконують завдання з охорони і оборони нашої країни.

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