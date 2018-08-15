Представник Трампа відвідає парад на День незалежності України



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24 серпня у Києві пройде військовий парад до Дня незалежності України

Український посол вважає такий візит «чітким виявом підтримки» України Сполученими Штатами

На військовому параді в Києві на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США.

Про це посол України в США Валерій Чалий написав у Facebook.

«Хочу трохи привідкрити завісу. На параді з нагоди Дня Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США».

Чалий підкреслив, що присутність представника президента США на військовому параді в Києві є чітким виявом підтримки України.

Нагадаємо, у військовому параді з нагоди 27-ї річниці незалежності України візьмуть участь 4,5 тис. військовиків та 250 одиниць техніки.

Цьогоріч у подібному дійстві вперше бере участь 24 підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Національної гвардії, ДСНС, поліції і інші силові підрозділи, які виконують завдання з охорони і оборони нашої країни.