  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Представник Трампа відвідає парад на День незалежності України

    • Розсилка
    24 серпня у Києві пройде військовий парад до Дня незалежності України - Представник Трампа відвідає парад на День незалежності України
    24 серпня у Києві пройде військовий парад до Дня незалежності України

    Український посол вважає такий візит «чітким виявом підтримки» України Сполученими Штатами

    На військовому параді в Києві на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США.

    Про це посол України в США Валерій Чалий написав у Facebook.

    «Хочу трохи привідкрити завісу. На параді з нагоди Дня Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США».

    Чалий підкреслив, що присутність представника президента США на військовому параді в Києві є чітким виявом підтримки України.

    Нагадаємо, у військовому параді з нагоди 27-ї річниці незалежності України візьмуть участь 4,5 тис. військовиків та 250 одиниць техніки. 

    Цьогоріч у подібному дійстві вперше бере участь 24 підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Національної гвардії, ДСНС, поліції і інші силові підрозділи, які виконують завдання з охорони і оборони нашої країни.

    Читайте також
    Київ США посол День Незалежності парад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ