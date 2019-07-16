Радники Нормандської четвірки домовилися про звільнення бранців Кремля - Пристайко



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Пристайко повідомив, що найближчим часом відбудеться обмін українських полонених

Дипломатичні радники Нормандського формату на зустрічі 12 липня домовилися про проведення протягом місяця обміну певної кількості українських полонених на затриманих в Україні росіян.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко на брифінгу.

«Впродовж місяця домовилися здійснити обмін певної кількості наших бранців. Президент говорив 10 на 10, 15 на 15. Ми не замикаємося навколо кількості людей. Наша мета — обміняти та отримати наших людей назад і розблокувати процес «всіх на всіх», який довгий час був заблокований», — повідомив Пристайко.

Він розповів також, що обмін не є прямою функцією «нормандської групи», оскільки ним займаються омбудсмени РФ та України, а також гуманітарна підгрупа мінського процесу. За словами Пристайка, радники визначили коло питань, які необхідно вирішити найближчим часом, зокрема, щодо розмінування. Згодом радники зберуться ще раз і тільки після цього можуть ухвалити рішення про саміт лідерів.

Напередодні, 15 липня, в Києві завершилася зустріч омбудсменів Людмили Денисової і Тетяни Москалькової, на якій обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

ЗМІ стало відомо, що список Києва на обмін затриманими включає 120 українців, а в списку РФ - близько 40 осіб. Як зазначила Москалькова, списки підлягають ревізії.

Джерело: Укрінформ