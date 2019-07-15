120 українців на 40 росіян. Денісова і Москалькова готують списки на повернення громадян України і Росії, - ЗМІ



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Омбудсмени Тетяна Москалькова та Людмила Денісова

Як зазначила російський омбудсмен, списки підлягають ревізії

15 липня в Києві завершилася зустріч омбудсменів Людмили Денисової і Тетяни Москалькової, на якій обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн. Про це йшлося на спільній прес-конференції представниць з прав людини. Про це пише «Страна.ua».

Денісова розповіла журналістам, чию долю вирішували обмудсмени на переговорах.

«Я хотіла б уточнити, що ми обговорили механізм повернення громадян України, які перебувають на території Росії і в Криму, і механізм звільнення громадян РФ, які утримуються в місцях позбавлення волі в Україні», - сказала Денисова.

ЗМІ стало відомо, що список Києва на обмін затриманими включає 120 українців, а в списку РФ - близько 40 осіб. Як зазначила Москалькова, списки підлягають ревізії.

За словами української чиновниці, на зустрічі також йшлося про вирішення питань забезпечення медичною допомогою окремих громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі. Москалькова додала, що сторони намітили план дій щодо доступу до утримуваних осіб незалежних лікарів.

Також Москалькова розповіла, що зараз в Україні утримують 50 росіян, у тому числі в місцях позбавлення волі.

«За рік з моменту обміну списками, за якими ми працюємо, відбулися зміни. Ми сьогодні попередню роботу за цими списками провели. У цьому списку 50 громадян Росії, з них 27 осіб знаходяться в місцях позбавлення волі, в тому числі 13 осіб відбувають покарання» , - зазначила російська омбудсмен.

Зі свого боку Денисова висловила надію, що вже завтра сторони обміняються списками громадян на територіях України та Росії, які знаходяться в місцях позбавлення волі.

Раніше представник Кремля Дмитро Пєсков не став відповідати на питання, чи обговорюється можливість обміну колишнього керівника «РИА Новости Україна» на українських моряків, захоплених у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула до Києва, де 15 липня планує бути присутньою на судовому засіданні у справі керівника «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського. Вона вже зустрілася з українським омбудсменом Людмилою Денісовою і зазначила, що у вівторок омбудсмени двох країн проведуть зустріч у Москві..

Як повідомлялось, сьогодні, 15 липня, можуть звільнити підозрюваного у держзраді голову порталу РИА «Новости-Украина» Кирила Вишинського. Засідання у його справі відбудеться о 16.15 в приміщенні Подільського райсуду (вул. Хорива, 21).