Рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ

Ммнула ще одна тривожна ніч в Україні

У багатьох областях України ніч проти 26 травня минула відносно спокійно, проте деякі регіони російські війська обстрілювали інтенсивно. Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Хмельницька область

Ввечері, під час повітряної тривоги, сили ППО збили ворожу ракету. Жертв та руйнувань немає.

Дніпропетровщина

Ніч минула з тривогами. Опівночі ворог обстріляв з артилерії Апостолівську громаду. Людей не зачепило. Зранку в області знову тривога.

Харків

Ніч з тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район) — вісім людей поранено, серед них одна дитина, дві людини загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське, Чугуївського району - двоє людей поранені.

Луганщина

Спроби штурму Сєвєродонецька та Лисичанська. Серед руйнувань – науково-виробниче об'єднання «Імпульс», 11 багатоповерхівок в Сєвєродонецьку, вісім багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському. У Лисичанську троє загиблих.

Донеччина

Обстріли по усій лінії фронту. За добу — четверо вбитих і 12 поранених цивільних. У Мар'їнці окупанти використали запалювальні снаряди, масштаби пожеж уточнюються. Продовжується евакуація населення із прифронтової зони.

Миколаївщина

Вчора обстрілу зазнав Миколаївський район. Зокрема, внаслідок обстрілів села Солончаки Куцурубської громади пошкоджено чотири об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Поранена одна людина. У другій половині дня, внаслідок обстрілів смт Первомайське є загибла людина. Внаслідок обстрілу села Котляреве Шевченківської громади пошкоджено магазин та житловий будинок з господарчими будівлями. У Баштанському районі знов тривали обстріли території Широківської громади. Є пошкоджені і зруйновані житлові будинки. Потерпілих немає. Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Один загиблий та один поранений. Щодо руйнувань інформація уточнюєтся.

Херсонщина

Стабільно напружена ситуація, окупанти обстрілюють не лише позиції ЗСУ та сусідні регіони, а й самі окуповані території. Критична ситуація у громадах, розташованих біля Снігурівки, Миколаєва та Дніпропетровської областей.