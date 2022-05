Британська розвідка: захоплення Сєвєродонецька призведе до окупації всієї Луганщини

Захоплення Росією Сєвєродонецька призведе до окупації всієї Луганської області. Хоча наразі це основна ціль Росії, ця операція є лише частиною російської кампанії із захоплення Донбасу, вважають аналітики британської розвідки.

«Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Наразі північну та південну осі цієї операції розділяють приблизно 25 км території, яку контролює Україна», – вказують в Міноборони Британії.

Однак росіяни зіткнулись із сильним опором українських сил, які зайняли добре вкопані оборонні позиції. Операція об’єднаних сил України, імовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2022



