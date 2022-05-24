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    Події в Україні

    Британська розвідка: захоплення Сєвєродонецька призведе до окупації всієї Луганщини

    У Сєвєродонецьку не припиняються ворожі обстріли - Британська розвідка: захоплення Сєвєродонецька призведе до окупації всієї Луганщини
    У Сєвєродонецьку не припиняються ворожі обстріли
    фото: Reuters

    Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне

    Захоплення Росією Сєвєродонецька призведе до окупації всієї Луганської області. Хоча наразі це основна ціль Росії, ця операція є лише частиною російської кампанії із захоплення Донбасу, вважають аналітики британської розвідки.

    «Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Наразі північну та південну осі цієї операції розділяють приблизно 25 км території, яку контролює Україна», – вказують в Міноборони Британії.

    Однак росіяни зіткнулись із сильним опором українських сил, які зайняли добре вкопані оборонні позиції. Операція об’єднаних сил України, імовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

    «Росія, однак, досягла деяких локальних успіхів, частково завдяки зосередженню артилерійських підрозділів. Якщо лінія фронту на Донбасі просуватиметься далі на захід, це розширить російські лінії зв’язку та, ймовірно, призведе до подальших труднощів із матеріально-технічним забезпеченням», – зазначають аналітики.

    Напередодні міноборони Британії повідомило про ситуацію на лінії зіткнення. Війська РФ продовжують проводити наступальні дії на сході України.

    Додамо, що РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових.

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    Теги: розвідка росія окупанти Луганщина війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка: захоплення Сєвєродонецька призведе до окупації всієї Луганщини