Разумков анонсував завершення процесу скасування депутатської недоторканності



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Голова Верховної ради Дмитро Разумков

Парламент може вже за місяць ухвалити законопроект, що завершує процес скасування депутатської недоторканності

Верховна рада може за місяць ухвалити законопроект № 2237 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України», який завершує процес скасування депутатської недоторканності.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков у програмі «Свобода слова» на ІСТV.

«Сьогодні (7 жовтня, - ред.) зареєстрований законопроект, ініціаторами якого є 48 народних депутатів, який і направлений на цей аспект КПК. Це достатньо правильна позиція, коли ми ці статті, пов’язані з народними депутатами, винесли в окремий законопроект. Він сьогодні зареєстрований. Я думаю, що за місяць ми зможемо його ухвалити. Я думаю, що парламент підтримає цю ініціативу і ми знімемо будь-які маніпуляції, які є», - заявив Разумков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» №27-ІХ, ухвалений Верховною Радою 3 вересня.