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    Політика

    Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

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    Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

    Закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» № 27-ІХ набуде чинності з 2020 року

    Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» №27-ІХ, ухвалений Верховною Радою 3 вересня.

    Про це 11 вересня повідомляє пресслужба глави держави.

    Згідно з законом, стаття 80 Конституції викладається у новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам гарантується депутатська недоторканність і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

    Водночас, згідно з новою редакцією статті 80-ї Основного Закону, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

    Передбачається, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

    До слова, Верховна Рада може розглянути подання президента про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії вже у четвер, 12 вересня.

    Нагадаємо, 10 вересня рух «Чесно» повідомив про кнопкодавство мажоритарника-самовисуванця з Донеччини Олександра Ковальова.

    Потім стало відомо про ще один факт кнопкодавства у новообраній Верховній Раді, який стався ще 3 вересня. Цього разу ст. 84 Конституції порушив народний депутат від «Слуги народу» мажоритарник з округу №156 на Рівненщині (Березнівський, Костопільський та Сарненський райони) Сергій Литвиненко.

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