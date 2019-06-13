Разумков допустив відкриття ринку землі впродовж року



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Дмитро Разумков: ринок землі потрібно буде відкривати

За словами Разумкова, «потрібно, щоб власники землі могли нею користуватися»

Лідер політичної партії «Слуга народу» Дмитро Разумков допускає запровадження ринку сільгоспземель протягом року.

Він сказав про це в інтерв'ю виданню «Страна.uа».

«Ринок землі потрібно буде відкривати. Мораторій накладається з року в рік, тому що це вигідно. Потрібно, щоб власники землі могли нею користуватися. З'явиться законодавча база. Хлопці зараз працюють над цим. З одного боку необхідно захистити національні інтереси, а з іншого – власника», - сказав Разумков.

У відповідь на питання, які терміни політсила ставить перед собою для скасування мораторію, він сказав: «Для мене це рік».

Разом з тим він підкреслив, що в Україні не проведено якісний аудит с/г земель.

«Ми досі не розуміємо, в чиїх руках і скільки землі. Це стосується і державних земель», - зазначив Разумков

Нагадаємо, у грудні 2018 року Верховна Рада подовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.