Разумков не бачить порушень в ході скасування депутатської недоторканності



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Депутати на засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували за зняття депутатської недоторканності

Рішення про ухвалення закону повністю відповідає чинному законодавству і політично, і юридично, підкреслив спікер парламенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що процедуру про внесення змін до ст. 80 Конституції України, якою передбачено скасування повної недоторканності народних депутатів, було дотримано, й у опонентів немає підстав звертатися до Конституційного суду.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок.

«Я вважаю, що ні... Я вважаю, що ми витримали процедуру», - зазначив спікер парламенту.

При цьому Разумков зауважив, що завжди можна знайти якийсь пункт, за яким можна буде повернутися і сказати, що він «не зовсім відповідає, не в повному обсязі був виконаний».

«Але якщо ми йдемо за загальними процедурами, яких ми дотримувалися під час розгляду цього закону, то я упевнений, що рішення про його ухвалення повністю відповідає чинному законодавству і політично, і юридично», - підкреслив спікер.

Як відомо, у фракції «Опозиційна платформа – За життя» припускають, що оскаржать зняття недоторканності з депутатів у Конституційному суді.

Нагадаємо, депутати на засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували за зняття депутатської недоторканності (із 2020 року. - ред.).

Підтримали відповідне рішення 373 нардепи (зокрема, 252 - із фракції «Слуга народу», 33 - позафракційні, 24 - із фракції «Європейська солідарність», 23 - із фракції «Батьківщина», 22 - депутатська група «За майбутнє», 19 - із фракції «Голос»).

Не голосувала фракція «Опозиційна платформа - За життя».

Загалом не голосували 28 депутатів, утрималися три народних обранці.

Джерело: Інтерфакс-Україна