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    Разумков не стримав сліз після спілкування з матерями полеглих на Донбасі героїв

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    Сильні емоції не відпускали Разумкова - Разумков не стримав сліз після спілкування з матерями полеглих на Донбасі героїв
    Сильні емоції не відпускали Разумкова

    Лідер «Слуги народу» не стримав емоцій

    Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков не зміг стримати сліз під час та після спілкування з матерями полеглих в зоні АТО героїв на Михайлівській площі - перед урочистим засіданням Верховної Ради. Сильні емоції не відпускали його аж до порогу Верховної Ради, передає кореспондент «Главкома».

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    Разумков співчуває горю матерів загиблих героїв АТО

    Разумков пройшовся вздовж всієї стели, встановленої на площі, і поспілкувався з жінками, чиї діти загинули під час військового конфлікту в зоні АТО. У якийсь момент Разумков не зміг стримати сліз і почав витирати очі. Він попросив, щоб журналісти його не знімали.

    Сильні емоції не відпускали Разумкова ще якийсь час, до прибуття у Верховну Раду.

    Як відомо, сьогодні майбутні депутати від партії «Слуга народу» перед початком урочистого засідання Верховної Ради зібралися біля Михайлівського собору в Києві.

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський встановив День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Його відзначатимуть щорічно 29 серпня.

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