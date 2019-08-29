Разумков не стримав сліз після спілкування з матерями полеглих на Донбасі героїв
Лідер «Слуги народу» не стримав емоцій
Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков не зміг стримати сліз під час та після спілкування з матерями полеглих в зоні АТО героїв на Михайлівській площі - перед урочистим засіданням Верховної Ради. Сильні емоції не відпускали його аж до порогу Верховної Ради, передає кореспондент «Главкома».
Разумков пройшовся вздовж всієї стели, встановленої на площі, і поспілкувався з жінками, чиї діти загинули під час військового конфлікту в зоні АТО. У якийсь момент Разумков не зміг стримати сліз і почав витирати очі. Він попросив, щоб журналісти його не знімали.
Сильні емоції не відпускали Разумкова ще якийсь час, до прибуття у Верховну Раду.
Як відомо, сьогодні майбутні депутати від партії «Слуга народу» перед початком урочистого засідання Верховної Ради зібралися біля Михайлівського собору в Києві.
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський встановив День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Його відзначатимуть щорічно 29 серпня.