Зеленський встановив День пам'яті захисників України - 29 серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський встановив День пам'яті захисників України

Президент вручив державні нагороди військовим, волонтерам, медикам та вчителям

Президент України Володимир Зеленський встановив День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Його відзначатимуть щорічно 29 серпня.

Цю заяву він виголосив на Майдані Незалежності після церемонії нагородження військових, волонтерів, медиків та вчителів.

Заходи почалися із хвилини мовчання.

Під час святкування пролунав найдовший Гімн України, що тривав 7 хвилин.

Після Ходи Гідності має відбутися грандіозний концерт. Рішення Зеленського про відмову від параду розкритикували й політики з інших парламентських партій, і представники інтелігенції.

У дійстві візьмуть участь п'ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени, 18 піаністів і народні артисти України. На урочистій частині заходу співатиме ONUKA – Ната Жижченко, а саунд-продюсер гурту Євген Філатов (відомий також як The Maneken) спродюсує музику до однієї з частин події. Гімн України заспіває Тіна Кароль. Також відомо, що у Ході гідності візьмуть участь відомі на весь світ оперні співаки Андрій Романенко та Євген Орлов (Лауреат конкурсу Пласідо Домінго, соліст Берлінської державної опери), оперні співачки Оксана Крамарева (Лауреатка конкурсу Пласідо Домінго «Опералія») та Анжеліна Швачка. Спеціальним гостем події стане легендарний український композитор Мирослав Скорик.