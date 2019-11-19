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    Разумков запевняє, що Держбюджет-2020 будуть доопрацьовувати

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    Разумков запевняє, що Держбюджет-2020 будуть доопрацьовувати

    До бюджету України на 2020 рік будуть вноситися зміни

    Бюджет України на 2020 рік буде доопрацьовуватись.

    Про це повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в етері ток-шоу «Свобода слова».

    «Буде ще багато дискусій (щодо доопрацювання бюджету — ред)», — сказав Разумков.

    Він пояснив, що до бюджету України на 2020 рік будуть вноситися зміни.

    «Говорити, що він ідеальний — ні, не ідеальний. Про це говорили й народні депутати, звертаючись до уряду, що не були враховану всі пропозиції, які надходили», — додав Разумков.

    На думку спікера ВРУ, парламент виходив із тих показників, які надав уряд й в короткі строки їх змінити було неможливо.

    У той же час, пояснив він, цей закон мав бути ухвалений, аби входити в новий рік з Бюджетом та кошторисом Верховної Ради, щоб «держава могла працювати». На питання щодо закидів про те, що начебто Бюджет можна було би зробити кращим, якби відповідний документ розглядався і в третьому читанні, голова парламенту зауважив, що він не впевнений, що якби цей процес було затягнуто, то це би якось суттєво покращило або змінило Бюджет.

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