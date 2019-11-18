Хто цькує українських чиновників? Профспілка держслужбовців перейнялася булінгом на робочому місці



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За словами голови профспілки держслужбовців, проявами булінгу на роботі є постійна необґрунтована критика та незадовільна оцінка роботи керівництвом

На своїх робочих місцях державні службовці не завжди можуть почуватися захищеними - Піжук

Голова профспілки держслужбовців Юрій Піжук заявив, що зараз на національному рівні йде обговорення незахищеності державних службовців на своїх робочих місцях. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Сьогодні ми починаємо говорити на національному рівні про те, що на своїх робочих місцях державні службовці не завжди можуть почуватися захищеними. Мова йде про булінг (фізичне чи психологічне насильство з боку індивіда чи групи, які мають певні переваги (фізичні, психологічні, адміністративні тощо) – ред.) та мобінг (форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення – ред.) на робочому місці», - наголосив Піжук.

За словами голови профспілки держслужбовців, проявами булінгу на роботі є навмисне обмеження доступу до необхідної інформації, постійна необґрунтована критика та незадовільна оцінка роботи керівництвом, надмірна прискіпливість, соціальна ізоляція в колективі, безпідставна зміна чи погіршення умов роботи та відпочинку тощо.

Як повідомлялося, минулого року під час презентації бюджету на 2019 рік, Мінфін представив чотири показники, за рахунок яких мав бути збалансований бюджет. Серед них два прямо стосувались державних службовців. Зокрема замороження видатків на функціонування державних органів на рівні 2018 року та скорочення на 30% державних службовців в райдержадміністраціях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч.

У червні цього року видав постанову, що передбачала фактичне скорочення працівників райадміністрацій на 50%, адже представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій. Відповідна постанова про скорочення була прийнята ще на початку місяця, але її досі не оприлюднено. Відповідно, процес звільнення ще не запущений. І хоча в Кабміні й запевняють, що намагатимуться знайти звільненим роботу в нових громадах, очевидно, що вдасться працевлаштувати далеко не всіх.

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