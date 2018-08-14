Рекламу на телебаченні щодо Томосу про автокефалію Порошенко оплатив з особистих коштів, - Адміністрація президента



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Всі витрати, пов'язані з розміщенням телереклами, будуть відображені в декларації президента за 2018 рік

Президент Петро Порошенко оплатив телерекламу на підтримку надання Томосу про автокефалію Української православної церкви з особистих коштів. Про це йдеться у відповіді прес-служби Адміністрації на запит «Українських новин».

«На трансляцію телевізійної реклами «Ми – Україна» не було витрачено жодної копійки з державного бюджету України. Ця рекламна кампанія була оплачена за рахунок особистих коштів Петра Порошенка, з яких сплачено всі податки, у відповідності з укладеними договорами з телеканалами», - сказано в ньому.

Також наголошується, що всі витрати, пов'язані з розміщенням телереклами, будуть відображені в декларації президента за 2018 рік.

Нагадаємо, 28 липня Україна відзначала 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Зазначимо, що секретар Священного Синоду УПЦ КП Єпископ Євстратій (Зоря) заявив, що якби Константинопольський Патріархат не розраховував на те, що зможе довести справу Томосу про автокефалію української церкви до логічного завершення - він би не починав цього процесу.

Член Синоду Вселенської патріархії митрополит Елпідофор заявив, що Московська церква є не матір'ю, а дочкою Української.

Зазначимо, що офіс Генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського Патріархату офіційно підтвердив, що 31 серпня Стамбул відвідає Московський патріарх Кирил.