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    Рекламу на телебаченні щодо Томосу про автокефалію Порошенко оплатив з особистих коштів, - Адміністрація президента

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    Рекламу на телебаченні щодо Томосу про автокефалію Порошенко оплатив з особистих коштів, - Адміністрація президента

    Всі витрати, пов'язані з розміщенням телереклами, будуть відображені в декларації президента за 2018 рік

    Президент Петро Порошенко оплатив телерекламу на підтримку надання Томосу про автокефалію Української православної церкви з особистих коштів. Про це йдеться у відповіді прес-служби Адміністрації на запит «Українських новин».

    «На трансляцію телевізійної реклами «Ми – Україна» не було витрачено жодної копійки з державного бюджету України. Ця рекламна кампанія була оплачена за рахунок особистих коштів Петра Порошенка, з яких сплачено всі податки, у відповідності з укладеними договорами з телеканалами», - сказано в ньому.

    Також наголошується, що всі витрати, пов'язані з розміщенням телереклами, будуть відображені в декларації президента за 2018 рік.

    Нагадаємо, 28 липня Україна відзначала 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

    Зазначимо, що секретар Священного Синоду УПЦ КП Єпископ Євстратій (Зоря) заявив, що якби Константинопольський Патріархат не розраховував на те, що зможе довести справу Томосу про автокефалію української церкви до логічного завершення - він би не починав цього процесу.

    Член Синоду Вселенської патріархії митрополит Елпідофор заявив, що Московська церква є не матір'ю, а дочкою Української

    Зазначимо, що офіс Генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського Патріархату офіційно підтвердив, що 31 серпня Стамбул відвідає Московський патріарх Кирил.

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